LUDI TIKET (-), sreda, 1.489.455 dinara: Majstor uhvatio kvotu 22, nedostajao mu gol da zaokruži i 30!

Nismo sigurni kako se vlasnik ovog tiketa osećao tokom celog jučerašnjeg dana, ali pretpostavljamo da nije bio baš najsrećnija osoba na svetu. To bi, zasigurno, bio da ga je Gabala poslušala i smestila još jedan gol i donela mu milionski dobitak. Tačnije, u Novi Sad moglo je da ode 1.489.455 dinara!

I to tako što bi uhvatio dva strašna prelaza, iz jedan u dva. Naš igrač je uspeo da pogodi kvotu 22 na prelazu singapurske lige! I to u susretu Balestijera i Armd Forsiza. U međuvremenu su zaokružene i dve prilično ozbiljne kvote i to na tip da će u prvim poluvremenima pasti bar po tri gola!

Ali Gabala nije ispoštovala traženu normu. Kapaž jeste poveo sa 1:0 u finišu prvog dela, Gabala je uspela da izjednači u ranoj fazi drugog poluvremena. S tim što gostima nije bilo dovoljni ni gotovo 40 minuta vremena da pronađu još taj jedan pogodak, vredan milionskog dobitka...

Inače, na ovaj tiket uplaćeno je 50 dinara, ukupna kvota bila je 29.205, što znači da je osnovni dobitak iznosio 1.460.250 dinara. Ostatak, odnosno 29.205 dinara, računalo se kroz MOZZART BONUS 1000%. U ovom slučaju on je iznosio 2%.

