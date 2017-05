LUDI TIKET, sreda, 167.869 dinara: Savršena kombinazzija

Sedam puta 1&3+ za lepu naplatu

Sedam puta je kladilac iz Mladenovca primenio kombinazziju 1&3+ i svih sedam puta bio uspešan!

I to na većini izabranih mečeva bez ikakvih i problema i nedoumica. Malo nervoze doneli su mu mladi Francuzi koji su pogodak za 2:1 postigli u 80. minutu (poslednjem, s obzirom na to da se u konkurenciji do 17 godina igra dva puta po 40 minuta), kao i argentinska Flandrija koja je treći pogodak protiv Rivadavije postigla nekoliko minuta pred kraj utakmice.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.459 dobitak iznosi 167.869 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 21.969 dinara, odnosno 15% na sedam odigranih parova bez igre konačan ishod.

Čestitamo!