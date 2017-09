LUDI TIKET, sreda, 207.750 dinara: Opušteno do dobitka

Svi tipovi na ovom tiketu prošli bez problema, samo je malo Preston kočio

E ovo se zove sjajan tiket.

Ne samo da je svom kreatoru doneo odličan dobitak, već ga je i lišio nervoze jer su svi tipovi, njih sedam, prošli bez gotovo ikakvih problema, iako su kvote bile velike.

Jedino je na meču Hal - Preston tip TM 2+ (gost daje bar dva gola) morao da sačeka prolaz do finiša utakmice, ali i to je rešeno na pravi način, golom Robinsona za 1:2 u 88. minutu. I to je bilo pošteno, jer je ovaj par imao najveću kvotu na tiketu - 2,85.

Bešiktaš je bez problema savladao Lajpcig sa 2:0 (kec s kvotom 2,45), Real takođe bez muke slavio na gostovanju Dortmundu sa 1:3 (dvojka s kvotom 2,25), a nikakvih dilema oko pobednika nije bilo ni na mečevima Barton - Aston Vila i Portsmut - Bristol Rovers.

Golovi uz duple šanse došli su na mečevima Kardif - Lids i Donkaster - Šruzberi, baš onako kako je predvideo naš kladilac, koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com.

Na uloženih 500 dinara s kvotom 384,72 dobitak iznosi 207.750 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 15.390 dinara, odnosno 8% na sedam odigranih parova.

Čestitamo!