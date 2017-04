LUDI TIKET (-), sreda, 209.753 dinara: Kad je Boske raspoložen, nema iksa!

Dejan Damjanović sa dva gola u azijskoj Ligi šampiona obezbedio pobedu svom Seulu i oborio tiket

MOZZARTOV kladilac iz Beograda upustio se juče u avanturu sa azijskim takmičenjima, tamošnjom Ligom šampiona i Kupom Azije, a na tiketu se našlo mesta i za mečeve iz egipatskog prvenstva.

Da li je toliko dobar poznavalac fudbala u ovom delu sveta, ili je igrao na sreću, ne znamo, ali sastavio je fantastičan tiket sa šest parova na kojem je pogodio dva tačna rezultata, oba u Egiptu: 0:1 na Al Itihad - Al Ahli i 1:1 na Petrodžet - El Entag!

Vrlo uspešan je bio i u azijskim takmičenjima, pogodio je tri konačna ishoda, ali ga je izdao iks na Sidnej Vestern - Seul. A da ovaj tip vrlo verovatno neće proći videlo se već u prvom poluvremenu jer je bilo jasno da je Dejan Damjanović izuzetno raspoložen za igru. A kad je tako, 35-godišnjeg Bosketa, bivšeg igrača Sinđelića, Bežanije, Radničkog, Srema, Al Ahlija, Inčona, Pekinga... retko koji tim može da zaustavi. Doskorašnji reprezentativac Crne Gore bio je strelac za korejskog predstavnika u Ligi šampiona u 42. i 71. minutu, a na 0:3 gosti su se opustili, ali su Australijanci stigli samo do 2:3 u nadoknadi vremena.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 3.920 potencijalni dobitak iznosio je 209.753 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 13.753 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova, s obzirom na to da je tiket odigran u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.