LUDI TIKET (-), sreda, 404.831 dinar: Njuport pokvario žurku

Zaokruženo 17 tipova, nedostajao jedan gol u Engleskoj 4 za dobitak

Sve je išlo kako treba na ovom tiketu koji je uplaćen onlajn, preko sajta mozzartbet.com.

Čak 18 parova našlo se na njemu, a na svim mečevima tipovani su golovi. I od 19.00 kada je u Švedskoj počela utakmica Erebro - Karlslunds počelo je zaokruživanje. Jedan po jedan, padali su golovi tamo gde je bilo potrebno, sve dok nije zapelo u Engleskoj 4 na Njuport - Morekamb. Ovde je tipovano da će domaćin dati dva gola, a Njuport je mrežu zatresao već u 14. minutu. Činilo se da je to - to, pošto su imali celih 80 minuta (sa nadoknadom) da postignu samo još jedan pogodak. A Njuport je pre ovog duela bio u seriji od četiri utakmice na kojima je postizao tačno po dva gola. I - ništa. Sve što se na ovoj utakmici dogodilo do kraja bio je gol gostiju iz penala u drugom poluvremenu, na šta domaći nisu dali nikakav odgovor. Šteta, pošto je i posle ovog meča sve ostalo prošlo.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 10.120 potencijalni dobitak iznosio je 404.831 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 202.415 dinara, odnosno celih 100% na 16 odigranih parova bez konačnog ishoda s kvotom 1,35 ili većom.

NAPLATI PROMAŠAJ: s obzirom na to da je na tiketu promašen jedan par, a da je ukupna pogođena kvota bila veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 2.000 dinara.