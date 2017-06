LUDI TIKET, sreda, 7.982.755 dinara: Bum, bum, bum! Novopazarac uzeo 65.000 evra preko noći!

Fenomenalno jutro za ovog kladioca. Samo MOZZART BONUS iznosi TRI MILIONA DINARA!

Noćni tiket iz Novog Pazara za sjajno jutro za kladioca koji je napravio ovu majstoriju! On je od ovog jutra bogatiji za oko 65.000 evra!

Izabrao je 12 parova koji su se igrali u noći između utorka i srede, i na svaki stavio tip 3+! Na čak sedam utakmica nije bilo nikakve dileme jer je na njima postignuto četiri ili pet pogodaka.

Što se ostalih pet tiče, na utakmici Kostarika - Trinidad je dato tačno tri gola, ali već u prvom delu, baš kao i na Žuventud - Abc u Brazilu, u duelu Sijetl - Portland treći pogodak postignut je u 65. minutu. Ekvador i El Salvador igrali su prijateljski meč, a 3:0 je bilo u 79. minutu, dok su najviše „kasnili“ Argentinci. Na meču Godoj Kruz - Deportivo Santamarina od 52. minutu je bilo 2:0, a onda je u 86. minutu Lusijano Pizaro dao gol za 3:0 i rešio sve dileme oko ovog FENOMENALNOG tiketa.

Na uloženih 3.540 dinara s kvotom 1.409 dobitak iznosi SJAJNIH 7.982.755 dinara, a u ovu sumu uračunat je i MOZZART BONUS od 2.993.549 dinara, odnosno 80% na 12 odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

ČESTITAMO!