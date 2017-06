LUDI TIKET (-), subota, 1.407.186 dinara: Grashopers ostavio Sion bez 2.600.000 evra, a jednog Subotičana bez miliončeta...

Mada, naš igrač je dan svakako završio u plusu

Veličina slova A A A

Odavno su naši kladioci izašli iz okvira standardnih tipova i počeli da istražuju koje sve to igre MOZZART Bet ima za njih u ponudi. Naveliko popularne MOZZART kombinacije dugo su pravi hit među igračima, a izgleda da bi novi trend mogla da bude igra "Više golova".

Upravo je sreću sa ovim tipom pokušao da okusi naš igrač iz Subotice. Ali, nije uspeo da se domogne glavne nagrade i to one od 1.820.946 dinara!

Na putu ka milionskom dobitku zaustavili su ga fudbaleri Siona i Grashopersa, koji nisu ispoštovali formu sa preostalih pet utakmica na tiketu. Umesto da padne više golova u prvom delu, to se desilo u nastavku utakmice. I to zapravo u 13. i 16. minutu nadoknade vremena! Da, dobro ste pročitali, golovi su padali u 103. i 106. minutu, a pritom nisu bili igrani produžeci. Razlog tome je što su huligani sa tribina napali sudiju, pa je pauza trajala gotovo 20 minuta. Očigledno je da je pauza više prijala fudbalerima Grashopersa, koji su na kraju izbacili Sion iz grupne faze Lige Evrope i ostavili ih bez fiksnog profita od 2.600.000 evra.

Nije bilo lako doći ni do ostalih pogodaka na tiketu, jer svuda je pomalo „visilo“ do poslednjeg trenutka. Posebno je to bio slučaj u dve utakmice turskog prvenstva, gde je zamalo izbegnut scenario gde bi naš igrač ostao bez novca.

Na kraju je naš Subotičanin ipak profitirao, pa je kući otišao sa 9.000 dinara. Odnosno, kroz čuveni benefit "NAPLATI PROMAŠAJ" ostvario je pet puta veći dobitak od same uplate, koja je iznosila čak 1.800 dinara.

Treba napomenuti i da je osnovni dobitak na ovom tiketu bio 1.701.810 dinara, a da je preostalih 119.136 dinara proizvod BONUSA 1000%, koji je u ovom slučaju iznosio sedam odsto.