LUDI TIKET, subota, 123.126 dinara: Specijalac za Bliski istok

Pred vama je tiket Zemunca očigledno specijalizovanog za Bliski istok. U skorije vreme nije bilo tiketa sa više parova koji je ovako lagano došao.

U kombinaciji nekoliko sličnih igara naš kladilac "nazidao" je kvotu 1.970 i na 50 uloženih dinara došao do dobitka od 98.500 dinara. E sad, tu je i čuveni BONUS 1.000 koji je ovaj dobitak značajno pojačao. Za devet parova bez igre konačni ishod tu je dodatak od 25 odsto. Malo li je... Sveukupno to iznosi 24.625 dinara, pa kada se nakalemi na osnovu, dolazimo do isplate 123.126 dinara.

A zanimljivo da je samo na jednom meču bilo čupavo, pošto je Hapoel Tel Aviv gol postigao u 39. minutu i tako prošao tip 1ug2+.

