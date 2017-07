LUDI TIKET, subota, 153.385 dinara: Ono kad uzmeš pare posle golova u 88, 89. i 94. minutu...

Sreća ili znanje, da li je bitno?

Za kladioničara sigurno ne postoji lepši osećaj nego kada na kraju dana vidi da mu je tiket prošao i da će mu finansijsko stanje biti bolje. Ali, pitamo se kako li se osećao naš srećni dobitnik iz Sevojna, koji je praktično mogao da se oprosti od dobitka, u 88. minutu, da bi samo nekoliko trenutaka kasnije vadio tiket iz korpe?

Ovako nešto zaista se viđa retko. Od ukupno devet parova na tiketu, čak tri u poslednjim minutima nisu nagoveštavala da bi naš igrač mogao dan da završi sa dobitkom od 153.385 dinara, na 200 uplaćenih.

Ali, postoji ona stara koja kaže da nije kraj dok se ne čuje sudijska pištaljka. Eto, tako je bilo u ovom slučaju.

Kod para Arhus - Hobro čekao se tip „UG 2-3“, a rezultat 1:0 bio je aktuelan sve do 88. minuta. Da bi onda došao gol koji je pokrenuo lavinu. Samo nepuni minut kasnije Visla je stigla do pobedničkog gola protiv Termalike, ali ni to nije bio kraj! Vrhunac cele sage dostignut je u Novom Sadu, gde je Vojvodina savladala Čukarički golom Bempe u četvrtom minutu nadoknade! Kakav način da se zaokruži jedan ludi niz!

Na kraju naš igrao inkasirao je 153.385 dinara, na kvoti 710,12. Doduše, osnovni dobitak bio je 142.024 dinara, dok je preostalih 41.361 dinar „pao“ kroz dobro poznati „BONUS 1.000%“.

Čestitamo. Zaista, za ovako nešto treba pružiti ruku.