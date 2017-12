LUDI TIKET (-), subota, 471.335 dinara: Trst (ni)je naš!

Napad Trisetine je potpuno zakazao i oborio monstruozni tiket MOZZARTOVOG majstora iz Novih Banovaca

Da li ste se ikada uživo videli iket sa kvotom od skoro 4.000 kao što je ovaj? Verovatno nikada..

Jer kada se neko odluči da napravi ovakvog "monstruma", jasno je da zna kako stoje stvari "na tržištu", ali i da poseduje kladilački njuh, kao i bezobrazluk. A još kada koristi ovakve igre kao što je to učinio MOZZARTOV majstor koji je ovo malo kladilačko čudo uplatio u našoj kladionici u Novim Banovcima, mora mu se samo skinuti kapa. Odličan pokušaj, ali ipak neuspeo. Naravno, ako se izuzme 1.000 utešnih dinara, to jest 10 puta veću sumu od uplaćene, koji smo mu isplatili na osnovu bonusa NAPLATI PROMAŠAJ.

Mogao je ovaj majstor danas, pred samu Novu godinu da poveća lični budžet za skoro 4.000 evra, ali je od osam parova jedan presudio. U pitanju je meč italijanske Serije C, Ređana - Triestina na koji je odigrao TM2 2+&GG, to jest da će gost postići najmanje po dva, a domaćin jedan pogodak. I Ređina je svoj deo odradila i to suviše dobro pošto je slavila sa 2:0. Ali su zato Tršćani zakazali i tako srušili ovaj tiket.