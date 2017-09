LUDI TIKET (-), subota, 577.439 dinara: Taj prokleti jedan gol...

Bar naš kladilac nije kući otišao praznih šaka...

(LUDI TIKET MOŽETE POGLEDATI I OVDE)

Koliko puta vam se dosad ponovilo da vas za isplatu „zavrne“ samo jedan gol? Verujemo i previše... Eto, nešto slično dogodilo se i našem kladiocu sa Banjice, koga je samo taj gol više, ili manje, kako vam je volja, odvojio od prilično velike sume novca. I to na svega 20 uloženih dinara.

Sedam nerešenih ishoda i jedna dvojčica. To je bila dobitna kombinacija za petak i prelaz na subotu. Ali, fudbaleri Atletiko Rafaele nisu ispoštovali traženu normu, kada su već dozvolili Los Andesu da postigne gol. Doduše, gosti su mrežu zatresli prilično kasno, u 78. minutu. Mada je bilo dovoljno vremena za domaćina da stigne do izjednačenja, to se nije desilo. Što je na kraju i ostavilo veliku mrlju na ovom lepom tiketu, čiji je potencijalni dobitak iznosio čak 577.439 dinara, kroz ukupni koeficijent 26.247,24.

I tu treba dodati da je Nica uspela da ispoštuje nerešeni ishod, iako je u 34. minutu imala dva gola zaostatka. A najinteresantniji pogodak bila je dvojka u susretu Deri Siti - Braj, gde gosti ne samo da su pobedili rezultatom 5:0, već je tu zaokružena kvota 5,10!

Zaista velika šteta. Na kraju, naš kladilac nije kući otišao praznih šaka, pošto je kroz dobri, stari benefit "NAPLATI PROMAŠAJ" uzeo 2.000 dinara, odnosno 100 puta veću sumu novca od uložene.

Na kraju vredi napomenuti da je osnovni dobitak na ovom tiketu iznosio 524.945 dinara, dok je preostalih 52.494 dinara došlo kroz BONUS 1000%.