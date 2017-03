LUDI TIKET (-), utorak, 1.034.634 dinara: Francuzi izdali za milion

Veoma loše partije francuske omladinske selekcije skupo koštale MOZZARTOVOG kladioca

Francuska trenutno ima možda i najtalentovanije mlade fudbalere, i to je razlog što većina momaka rođenih pre 18 ili 19 godina uglavnom igra za starije selekcije. Galskim petlovima se to osvetilo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Bili su domaćini kvalifikacionog turnira, u naizgled lakoj grupi s Bugarskom, Bosnom i Izraelom, međutim, s obzirom na gorepomenutu činjenicu - zauzeli su poslednje mesto.

Ovo je skupo koštalo i MOZZARTOVOG kladioca koji je tiket uplatio onlajn i nadao se dobitku od milion dinara. On je tipovao 16 parova, od čega je 15 pogodio i izdali su ga samo Francuzi koji nisu uspeli da savladaju čak ni Izrael koji je pre toga imao dva remija. Tipovano je da će pobediti domaćin uz bar dva pogotka, ali je na kraju bilo 0:0. Francuska se, dakle, oprostila od učešća na Evropskom prvenstvu, a naš igrač od sjajnog dobitka.

Na uloženih 40 dinara s kvotom 12.932 po7tencijalni dobitak iznosio je tačno 1.034.634 dinara, uključujući tu i MOZZART BONUS od čak 517.354 dinara, odnosno 100% na 16 odigranih parova bez igre konačan ishod.

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, što je u ovom slučaju 4.000 dinara.