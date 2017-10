LUDI TIKET (-), utorak, 1.069.497 dinara: Penal odneo milion

Pogođeno 16 parova, dosuđeni jedanaesterac u Turskoj sve pokvario

Čak 16 parova našlo se na ovom tiketu odigranom u ponedeljak. Najviše je bilo konačnih ishoda, pa duplih šansi i ishoda prvih poluvremena.

Dogodilo se ono najgore - pad na duploj šansi! Dakle, ovaj igrač iz Novog Sada zaokružio je 15 parova i bio nadomak da na samo 20 uloženih dinara dobije preko milion, ali je zaustavljen u toj nameri u Turskoj. Na meču druge lige Rize - Bolu, gde su domaći bili veliki favoriti, naš kladilac tipovao je iznenađenje, odnosno da domaćin neće trijumfovati (X2). Bio je u pravu sa sumnjama u Rize, pošto je viđena vrlo čvrsta utakmica, i domaćin nikako nije uspevao da „probije“ goste. Sve do 60. minuta, kada je dosuđen penal za Rize. Uspešno je realizovan, a kako gosti nisu imali pravi odgovor do kraja, tiket je pao.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 35.649 potencijalni dobitak iznosio je 1.069.497 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 356.499 dinara, odnosno 50% na 16 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 2.000 dinara.