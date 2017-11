LUDI TIKET (-), utorak, 1.092.121 dinar: Česi usporili u ključnom trenutku

Očekivao se mnogo efikasniji meč Jablonec - Slavija Prag

Evo još jednog tiketa kojem je malo nedostajalo da postane vodeći u takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU i približi svog kreatora BMW-u serije 4!

Ovaj kladilac, koji je tiket uplatio onlajn preko sajta mozzartbet.com, primenio je taktiku s manjim brojem parova i velikim kvotama kako bi se dokopao bavarskog lepotana, i malo je nedostajalo da mu uspe.

On je na pet mečeva gađao 1UG 3+, odnosno da će već do odlaska na odmor biti postignuto minimum tri pogotka, i u četiri slučaja zaokružio je ovaj tip koji, kao što vidite, nosi sjajne kvote.

Pao je u Češkoj, gde su se sastali Jablonec i Slavija Prag. Domaćin je u prethodnom periodu igra mnogo efikasnih utakmica, a na nekima je palo i preko pet golova, što je verovatno uticalo na našeg kladioca da baš ovaj par stavi na tiket. Međutim, nije u Češkoj bilo efikasno kao što je on očekivao. Favorizovani gosti su poveli u prvom poluvremenu, i to je bio jedini pogodak do odlaska na odmor. Ako je za utehu, ni u nastavku nije bilo mnogo vatre, bar što se pogodaka tiče, s obzirom na to da je pao takođe samo jedan kojim je domaćin izjednačio na 1:1.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 21.206 potencijalni dobitak iznosio je 1.092.121 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 31.809 dinara, odnosno 3% na pet odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.