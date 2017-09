LUDI TIKET (-), utorak, 1.337.082 dinara: Levante baš zabrljao

Jedan gol tima iz predgrađa Valensije nedostajao je za milionski dobitak

Duple pobede i golovi na ukupno 13 parova za dobitak od preko 10.000 evra. To je bio plan kladioca iz Kraljeva za ponedeljak, i malo je nedostajalo da mu u potpunosti uspe.

Prodao ga je Levante, čiji je samo jedan gol nedostajao za prolazak tiketa. Naime, na meču Betis - Levante tipovao je da će oba tima postići bar po gol (TGG GG), a ovaj duel završen je ubedljivom pobedom domaćina od 4:0. Tim iz predgrađa Valensije je baš zabrljao i razočarao našeg igrača, s obzirom na to da je u dosadašnjem toku Primere na svakom meču bar po jednom tresao mrežu. Poslednji put se desilo da Levante ne da gol još početkom avgusta, u prijateljskom meču sa Saragosom...

Na ostalih 12 parova ovaj kladilac bio je uspešan, a najveće kvote pogodio je na Amkar - SKA i Union Berlin - Kajzerslautern. Na oba meča odigrao je duplu pobedu na domaćina, a prošle su mu kvote 4,90 i 4,10.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 6.685 potencijalni dobitak iznosio je 1.337.082 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od čak 668.541 dinar, odnosno 100% na 13 odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.