LUDI TIKET, utorak, 147.675 dinara: Tresle se mreže, rodio se dobitni tiket

Zaokruženo šest tipova s golovima

Kladilac koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, orijentisao se u ponedeljak isključivo na golove, i to mu se isplatilo.

Bilo je tu mečeva iz komšijske Hrvatske, dalekog Vijetnama, prijateljskih utakmica, a na svima je gađano da će oba tima dati bar po gol, a jedan od timova bar dva. I sve se brzo završilo: prvi meč počeo je u 10.00 (prijateljski između Spartaka i Astane), a poslednja tri u 12.00. Do 14.00 svih šest tipova bilo je zaokruženo.

Na uloženih 250 dinara s kvotom 527,41 dobitak iznosi 147.675 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 15.823 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!