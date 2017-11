LUDI TIKET (-), utorak, 164.197 dinara: Traktor zaribao

Iranski tiket iz naselja Braće Jerković

Izuzetno zanimljiv tiket stiže nam iz beogradskog naselja Braće Jerković, gde se naš kladilac odlučio isključivo za parove iz - iranske lige.

Očigledno da je u pitanju odličan poznavalac prilika u ovoj azijskoj zemlji, pošto je na tri para gađao tačan rezultat i sva tri puta pogodio. Jednom 0:0, jednom 0:1, i 1:0 u meču u kojem je Fulad dočekao lidera Pars Džam i savladao ga. Tip GG pogođen je na Sepidrud Rašt - Zob Ahan, a ovaj tiket zaustavio je - Traktor. Tim sa nama zanimljivim imenom gostovao je Sepahanu, i poražen je sa 3:0. Dakle, nije uspeo da postigne nijedan gol, a to je bilo potrebno da se desi da bi prošao tip GG3+, samim tim i ovaj tiket.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.534 potencijalni dobitak iznosio je 164.197 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 10.742 dinara, odnosno 7% na pet odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i do 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 528 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 1.000 dinara.