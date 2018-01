LUDI TIKET (-), utorak, 2.080.800 dinara: Hapoel požurio i srušio DVA MILIONA!

Piroćanac pogodio sjajne kvote, pao na najmanjoj

Kakva bi to bila radost u Pirotu, samo da Hapoel iz Tel Aviva nije požurio da već u prvom poluvremenu reši meč s Beitarom. Naime, MOZZARTOV kladilac gađao je na meču u Izraelu kombinazziju X-1&2-3, i pogodio je dve od tri „nepoznate“ - došao je kec na kraju, bilo je 2-3 gola, ali je izostao iks na poluvremenu, s obzirom na to da je domaćin dva pogotka postigao pre odlaska na odmor. Tako je srušio kvotu 8,50, a ispostavilo se i ceo tiket od DVA MILIONA DINARA!

Jer ovaj Piroćanac je pogodio ostala tri para, i to tipove s većim kvotama. Na dva meča zaokružen je prelaz iz dvojke u iks - Alki - Olimpijakos na Kipru (kvota 16) i Moreirense - Setubal u Portugaliji (kvota 15). A najveća kvota, od čak 20, pogođena je u Španiji, gde su se u Primeri sastali Betis i Leganes. Domaćin je bio bez skoro kompletne prve odbrambene postave, i to ovog igrača nije povuklo da gađa dvojku, već je tipovao da će i u prvom i u drugom poluvremenu oba tima dati bar po gol. To se i dogodilo.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 40.800 potencijalni dobitak iznosio je 2.080.800 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 40.800 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para bez igre konačan ishod.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.