LUDI TIKET (-), utorak, 2.757.040 dinara: Srpkinje razočarale Smederevca

Jedan gol ženske omladinske selekcije Srbije nedostajao je za skoro tri miliona

Bio je ovo ozbiljno dobar tiket. Dovoljno je samo da vam kažemo da je ovaj kladilac iz Smedereva na 30 uloženih umalo dobio skoro tri miliona dinara!

Do ovako velike brojke došao je koristeći igru TGG 2GG (oba tima daju bar po gol u drugom poluvremenu) koja nosi velike kvote. On ju je upotrebio na devet mečeva i tome pridodao jedan „čist“ GG.

Prolazio je ovaj tip u ponedeljak širom Evrope, od Turkse do Norveške, ali ne i u Finskoj. A u ovoj skandinavskoj zemlji igra se Grupa 11 kvalifikacionog turnira ženskih omladinskih reprezentacija za plasman na završnicu Evropskog prvenstva. Srbija je odličnim igrama u Finskoj obezbedila plasman u narednu rundu, koja se igra na proleće, ali su naše reprezentativke u poslednjem kolu razočarale kladioca iz Smedereva. On je na duelu s domaćinom Finskom gađao pomenutu igru 2GG, ali su dve selekcije rasporedile golove na (za njega) loš način. Srpkinje su povele i otišle na odmor s vođstvom, a Finska je izjednačila pred kraj utakmice. Kako je naša reprezentacija, zhavaljujući prethodnim rezultatima, i s remijem obezbedila prvo mesto u grupi, nije imala potrebu da juri pobedu, što je dovelo do pada ovog sjajnog tiketa.

Na uloženih 30 dinara s kvotom 68.075 potencijalni dobitak iznosio je 2.757.040 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 714.790 dinara, odnosno 35% na deset odigranih parova bez igre konačan ishod.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je viša od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 3.000 dinara.