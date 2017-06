LUDI TIKET (-), utorak, 20.145.311 dinara: Letonci, zar ni Estoniju ne možete da dobijete?

Preokret na meču u Rigi izbio iz džepa DVADESET MILIONA kladiocu iz Beograda. Zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ podignuto 100.000 dinara

Veličina slova A A A

Ovaj kladilac iz Beograda igrao je jako: kvota skoro 19.000, a ulog 1.000 dinara! Dobitak - preko DVADESET MILIONA DINARA!

Uspeo je da pogodi prelaz, onaj najteži, iz dvojke u keca na meču u Južnoj Koreji Daedžon Sitizen - Suvon Siti s kvotom 33! Na poluvremenu je bilo 0:1, a u nastavku vatromet golova - vodili su i domaći i gosti, a na kraju je gol za 4:3 pao u trećem minutu nadoknade vremena. Postigao ga je Rumun Kristijan Danalače i na taj način obezbedio ovom kladiocu „utešnu nagradu“ u vidu 100.000 dinara. Naravno, preko MOZZARTOVOG benefita NAPLATI PROMAŠAJ, s obzirom na to da je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999.

Kvota 11 uhvaćena je na meču omladinskih ženskih selekcija Islanda i Švajcarske gde je tipovano GGI&GGII (oba tima postižu bar po gol i u prvom i u drugom delu), pogođeni su i kečevi na Belorusija - Novi Zeland i Seongnam Ilva - Ansan, kao i iz keca u kec na Aldosivi - Kordoba.

Zapelo je u Rigi. Letonija, koja je bila u seriji od šest poraza, dočekala je komšijsku Estoniju u prijateljskom meču. Naš kladilac nadao se kraju crne serije, tipovao je iz keca u kec s kvotom 3,90. I Letonci su poveli i na odmor otišli sa 1:0. Međutim, u nastavku nisu prikazali - ništa! Nisu imali nijedan šut na gol, i opravdali su epitet jedne od najslabijih evropskih reprezentacija u ovom trenutku. To su Estonci iskoristili i preokrenuli na 1:2 do kraja utakmice...

Na uloženih 1.000 dinara s kvotom 18.827 potencijalni dobitak iznosio je 20.145.311 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 1.318.311 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Na kraju, već pomenutih „utešnih“ 100.000 dinara, odnosno STO PUTA VEĆA SUMA OD UPLAĆENE, preko benefita NAPLATI PROMAŠAJ.