LUDI TIKET, utorak, 218.101 dinar: Izgubio je sve nade, a onda... (VIDEO)

Gol Malmea u 90+4 za prolazak tiketa iz Borče

Nekad prosto bez sreće - ne može!

Pitajte samo našeg igrača iz Borče koji je postao bogatiji za preko 200.000 dinara u ponedeljak uveče, i to na neverovatan način. Njemu je prolazak tiketa i dobitak doneo Matijas Svanberg u četvrtom minutu nadoknade vremena na meču švedske lige Jurgorden - Malme. Borčanac je odigrao prelaz iz iksa u dvojku. Na poluvremenu je bilo 0:0, što mu je odgovaralo, ali nije ono što se događalo u nastavku... Mreže su mirovale, a gosti su u 86. minutu dobili i crveni karton, zaradio ga je iskusni Markus Rozenberg. Delovalo je da je sve izgubljeno, ali pred sam poslednji zvižduk sudije, Svanberg je krenuo na sve ili ništa, bio je u prodoru, pokušao da centrira, a defanzivac domaćih je nespretno reagovao, prevario svog golmana, i lopta je završila u mreži. Pogledajte...

U isto vreme, iz keca u kec je prošlo bez većih problema u Danskoj na Sonderjiland - Orhus, a kada je već prvi meč došao na ovakav način, bilo je jasno da neće biti problema ni sa mečevima Rio Ave - Belenenses (iz keca u kec) i Sankt Pauli - Dinamo Drezden (iz iksa u iks s kvotom 5,70).

Na uloženih 500 dinara s kvotom 423,5 dobitak iznosi 218.101 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 3% na četiri odigrana para bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!