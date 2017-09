LUDI TIKET, utorak, 220.600 dinara: Laganih deset pogodaka

Nijedan par nije bio razlog za nervozu kladioca iz Ćićevca

Veličina slova A A A

Deset konačnih ishoda „u glavu“ gađao je u ponedeljak ovaj kladilac iz Ćićevca, od čega šest kečeva, tri dvojke i jedan kiks. Ono što je zanimljivo jeste da ni na jednom paru nije bilo razloga za nervozu, s obzirom na to da su timovi na čije je pobede tipovao golove za trijumf dali mnogo pre finiša.

A na čak sedam parova odabrane ekipe slavile su sa dva ili više golova razlike!

Dakle, ovo se zaista retko viđa, da tiket sa deset parova, deset konačnih ishoda, prođe ovako - lagano.

Na uloženih 120 dinara s kvotom 1.531 dobitak iznosi 220.600 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 36.766 dinara, odnosno 25% na deset odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!