LUDI TIKET (-), utorak, 3.128.326 dinara: Ferdinand skinuo preko 25.000 evra!

Tiket s kvotom 50.000 pao zbog jednog gola u Indoneziji

Svega je bilo na ovom tiketu - raznih igara u fudbalu, kojima su dodata dva tenisa. Bilo je i ogromnih i malih kvota. Ukupno 15 parova s kvotom od čak preko 50.000!

A prvi par igrao se već u 13.30 u Indoneziji. PSM - Mitra Kukar. Domaći su bili favoriti, ali je naš kladilac, koji je tiket uplatio onlajn, pokušao sa iznenađenjem - gađao je iks s kvotom 4,50. I odlično mu je išlo, bilo je 0:0 i na poluvremenu, i duboko u drugom delu, sve do 83. minuta. Tada je jedan od najboljih strelaca indonežanske lige Ferdinand Sinaga uspeo da zatrese mrežu i donese pobedu PSM-u.

U tom trenutku, ovaj igrač verovatno se nije mnogo iznervirao jer je to bio prvi par na veoma ambicioznom tiketu. Međutim, kako je dan odmicao, razloga za nervozu bilo je sve više, s obzirom na to da su svi ostali tipovi počeli da „dolaze“. Od mečeva na istoku Evrope, preko tenisa, sve do Nemačke, gde je pogođen iks na utakmici Sankt Pauli - Dinamo Drezden s kvotom 3,80.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 50.053 potencijalni dobitak iznosio je 3.128.326 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 625.676 dinara, odnosno 40% na 13 odigranih parova s kvotom 1,35 ili većom, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.