LUDI TIKET, utorak, 325.215 dinara: Četvrti minut nadoknade i glava štopera koji nikad pre nije dao gol u Premijer ligi

Ma, bravo za Liverpul

Navijači Liverpula u ekstazi, Jirgen Klop u elementu, Ragnar Klavan zapljusnut emocijama... Možemo samo da pretpostavimo kako je bilo MOZZART-ovom kladiocu sa tiketom na uplatno-isplatnom mestu u Učiteljskom naselju u Beogradu, dok je posmatrao završnicu duela na Turf Muru, gde su Crveni slavili tek kasnim pogotkom estonskog štopera, u 94. minutu (2:1).

Taj prvi gol u Premijer ligi nekadašnjeg fudbalera Augzburga značio je da u životu ostaje tiket koji se kasnije ispostavio dobitnim. Tražio se prolaz kombinacije X-2&2-3 (biće nerešeno na kraju prvog poluvremena, gost će pobediti na kraju utakmice, a ukupno će pasti dva ili tri gola). Tim sa Enfilda se dugo mučio, tek je Sadio Mane u 61. minutu otključao bravu Barnlija, ali to nije bilo dovoljno. Morao je Liverpul da postigne još jedan gol. Umesto njega, to je u činio Barnli u 87. minutu. I tek onda kreće drhtanje, jer su obezbeđeni golovi, ali nije trijumf gostiju. I kad je već nada počela da napušta navijače Liverpula ukazala se akcija osporavanih fudbalera: prekid Oksa Čembrlejna, skok Dejana Lovrena, Klavan je na drugoj stativi i to je pogodak za 2:1.

U istom terminu prošla je kombinacija X-1&2-3 na utakmici Lester - Hadersfild (0:0 u prvom poluvremenu, a onda su Lisice rutinski odradile posao u nastavku), da bi u večernjem delu programa prošla i kombinacija X-2&2-3 na susretu Everton - Mančester junajted, tako što je Džesi Lingard u 81. minutu potvrdio trijumf ranije najavljen pogotkom Entonija Marsijala.

Na uloženih 500 dinara, a zahvaljujući pogođenoj kvoti 650,25 dobitak na ovom tikemu iznosi 325.215 dinara.

