LUDI TIKET (-), utorak, 492.070 dinara: Šveđani preterali s golovima

Dva pogotka viška na Malme - Đurgarden

MOZZARTOV kladilac iz Šapca pogodio je u ponedeljak nekoliko sjajnih kvota, ali je pao na najvećoj. Iako je bio veoma blizu da zaokruži i kvotu 9,50.

On je, naime, na meču švedskog šampionata Malme - Đurgarden odigrao kombinazziju X-1&2-3, odnosno da će na poluvremenu biti nerešeno, da će na kraju slaviti domaćin, uz dva do tri gola ukupno. Posle prvih 45 minuta bilo je 1:1, ali su u nastavku gosti neočekivano poveli. Neočekivano, s obzirom na to da je Malme bio favorit. Taj pogodak Đurgardena probudio je domaće, koji su sa dva gola preokrenuli rezultat. Međutim, na kraju je bilo ukupno pet golova...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 9.648 potencijalni dobitak iznosio je 492.070 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 9.670 dinara, odnosno 2% na pet odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.