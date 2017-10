LUDI TIKET, utorak, 528.286 dinara: Vigins mučio Kragujevčanina

Pogođeni poeni za deset NBA košarkaša, najviše muke bilo sa Endrjuom Viginsom

Mnogi su s nestrpljenjem čekali početak nove sezone u NBA ligi, a među njima je očigledno bio i naš kladilac iz Kragujevca, koji je na tiketu odigranom u ponedeljak pokazao da izuzetno dobro poznaje prilike u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

On je tipovao na granice poena za deset košarkaša, i zaokružio je svih deset!

Za dobar deo izabranih igrača nije morao mnogo da strepi - na Milsapa iz Denvera gađao je „minus“ (granica 16,5), a on je postigao samo osam poena, na Kovingtona iz Filadelfije takođe je pogođen „minus“, s obzirom na to da je imao pet poena u odnosu na granicu 13,5... S druge strane, na Simonsa iz Filadelfije gađao je „plus“ na postavljenu granicu 17,5, a on je ubacio 24 poena...

Najviše glavobolje zadao mu je Endrju Vigins iz Filadelfije. Na meču protiv Majamija na njega je postavljena granica 21,5, a sjajni 22-godišnji bek šuter na kraju je upisao 22, dakle tek pola iznad granice.

Na uloženih 750 dinara s kvotom 469,59 dobitak iznosi 528.286 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 176.093 dinara, odnosno 50% na deset odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

