LUDI TIKET (-), utorak, 767.109 dinara: Surovi Aksel!

Devet puta tipovano da će pasti isti broj golova u oba poluvremena, a napadač San Telma potrudio se da tiket ne prođe

Bio je ovaj kladilac, koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, na pragu sjajnog dobitka na samo 20 uloženih dinara, a ako je za utehu, upravo zbog uloga ne bi bio u konkurenciji za BMW-a serije 4 u takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU, s obzirom na to da u njemu učestvuju tiketi s minimalnom uplatom od 50 dinara. Da je prošao, ovaj igrač bi zbog 30 dinara verovatno ostao bez luskuznog automobila, s obzirom na ogromnu ukupnu kvotu.

Elem, on je u ponedeljak odigrao tiket sa devet parova, i na svih devet je tipovao VG X, odnosno da će u oba poluvremena pasti isti broj golova. Jasno, za ovaj tip najlepše je kad se meč završi 0:0, i to se dogodilo u tri slučaja. Na pet utakmica bilo je golova, negde i po tri-četiri, ali su oni tako raspoređeni da je ovaj igrač sve te parove zaokružio.

Pao je u argentinskoj Primeri B, na meču Feniks - San Telmo. Kao što se očekivalo, bio je ovo vrlo tvrd meč i sve do pred sam kraj bilo je 0:0. U 82. minutu, međutim, napadač gostiju Aksel Abad pogodio je mrežu i srušio ovaj tiket.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 28.411 potencijalni dobitak iznosio je 767.109 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 198.889 dinara, 35% na devet odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i do 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 2.000 dinara.