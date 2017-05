Ludnica u poslednjem kolu Rumunije - Hadžijevo čedo do titule s bele tačke! (VIDEO)

Strašan uspeh Vitorula, kluba koji je osnovan 2009. godine

Vitorul je novi šampion Rumunije!

Fudbaleri kluba koji je osnovao i čiji je trener čuveni George Hadži savladali su Kluž na svom terenu s 1:0 i tako došli do prve titule u istoriji! Inače, ovaj klub osnovan je 2009. godine.

Vitorul je na kraju imao isto bodova kao i FCSB Điđija Bekalija (44), ali je titula otišla u ruke Hadžijevih klinaca zbog boljeg međusobnog skora u plej-of duelima.

Ova dva tima ušla su u poslednje kolo sa po 41 bodom na tabeli. Na poluvremenu je delovalo da je Steaua bliža tituli jer je vodila protiv Krajove s 3:0 (na kraju je slavila s tim rezultatom) dok se Vitorul mučio i posle prvih 45 minuta igrao sa Klužom 0:0.

Ipak, samo se čekalo kada će Hadžijev tim da postigne gol za titulu i to se dogodilo u 65. minutu kada je Koman oboren na ivici šensaesterca. Procenite sami da li je to bio kontakt za najstrožu kaznu.

Odgovornost je preuzeo Janku i pogodio za ogromno slavlje domaćih navijača.

To je ujedno značilo da ako tako ostane - Vitorul je šampion Rumunije bez obzira na rezultat FCSB-a.

I tako je i bilo.

Treba napomenuti i da je Kluž u prvom poluvremenu imao šanse, kao u 33. minutu kada je lopta prohujala pored stative golmana Rimničeanua.

Koliko cela situacija bila luda govori i činjenica da je i Dinamo Bukurešt imao teoretsku šansu da bude prvak da su FCSB i Vitorul poraženi.

To se naravno nije dogodilo i Vitorul je na kraju balade s bele tačke došao do istorijskog uspeha. Kada je Rumunija u pitanju, to je verovatno i jedini mogući način da se završi šampionat.

S kontroverzom.

RUMUNIJA, 10. KOLO - rezultati

Dinamo Bukurešt - Astra 1:1 (1:1)

/Nemec 40 - Jonita 32/

Vitorul - Kluž 1:0 (0:0)

/Janku 65pen/

FCSB - Krajova 3:0 (3:0)

/Alibek 18, 42, Jakoliš 44/

(FOTO: Printskrin)