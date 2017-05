Ludnica u Remsu, Amijen golom u 96. minutu u Ligi 1 (VIDEO)

Večeras je završena jedna od najinteresantnijih drugoligaških trka u Evropi. U Ligi 2 se tek u poslednjem kolu saznalo koja dva tima idu direktno u Ligu 1, a koji će morati preko baraža. Na kraju je razlika između prvoplasiranog i šestog bila samo tri boda!

Povratak u elitu obezbedili su Strazbur i Amijen i to na koji način. Tim iz "evropske prestonice" je pre samo šest godina bankrotirao, pa ga je za jedan evro kupio 36-godišnji kompjuterski inženjer, Tomas Fric, a u narednoj sezoni će igrati sa najboljima u Francuskoj. Prvo mesto Strazbur je obezbedio pobedom od 2:1 nad Burž En Bresom i tako pred svojim navijačima proslavio veliki uspeh.

Daleko luđe je bilo u Remsu gde je Amijen golom Burgopa u bukvalno poslednjim trenucima meča uspeo nemoguće. Treće mesto je pripalo još jednom bivšem prvoligašu, Troi koja će priliku za povratak u elitu tražiti kroz baraž. Red Star i Laval su ispali iz Lige 2, dok će Orlean tražiti iskupljenje u plej-aut.

Amiens' mad promotion feat captured live. Makes your spine tingle even if you don't speak French. pic.twitter.com/Oy4zYH76gH