LUDNICA! Za poluvreme - četiri komada! (VIDEO)

Lakazet se predstavio publici na savršen način, Lisice vodile do poslednje sekunde prvog dela, a onda je Dani Velbek doneo izjednačenje

Srećan početak Premijer lige svima koji slave! I to sa tri pogotka u prvih pola sata igre.

Čekala je grozničavo fudbalska planeta start najskuplje i najinteresantnije lige i fudbalere Arsenala i Lestera na perfektno pokošenoj podlozi Emirejtsa, a dobila je početak iz snova! Doduše, nemaju pristalice Arsenala razloga za zadovoljstvo, pošto nakon prvog dela igre Lester vodi rezultatom 2:1.

Sve je počelo već posle nepunih 100 sekundi igre, kada je Mohamed Elneni spremio asistenciju za Aleksandra Lakazeta, koji se tako na savršen način predstavio publici u novom domu.

Ali, sve se brzo okrenulo, za nešto manje od pola časa igre! Već u petom minutu Lester je odigrao fantastičnu akciju, čiji je začetnik bio Mark Olbrajton. Uputio je odličan centaršut s leve strane, na loptu je naleteo Hari Magire i prosledio je do Šinjija Okazakija, koji je matirao Petra Čeha.

Tek što su se fudbaleri Arsenala oporavili od šoka, usledio je novi udarac i nova Olbrajtonova majstorija, koju je Džejmi Vardi pretvorio u gol! Rutinski.

Ipak, Lesterova odbrana nije uspela da izdrži do kraja. Arsenal je krenuo u potpunu ofanzivu do kraja i takva taktika se na kraju isplatila. Ponovo je Lakazet bio u centru pažnje, kada je primio loptu leđima okrenut golu, ali je uspeo da se snađe, prosledi je do Seada Kolašinca, koji ipak nije želeo da bude sebičan, pa je dopustio Daniju Velbeku da bude heroj.

(FOTO: Action Images)