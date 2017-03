Ludo ili bezobrazno: Monako odbio 110.000.000 za Mbapea?

Crveni đavoli sa Old Traforda izgleda spremni da posle transfera Pola Pogbe, postave još jedan svetski rekord na leto

Mladi fudbaler Monaka Kilijan Mbape ponovo je u centru pažnje evropske fudbalske javnosti i nema sumnje da bi na leto upravo on mogao da bude glavni glumac u novoj velikoj transfer sapunici. A ponude su već počele da pljušte, prvi je nogu povukao Mančester Junajted. Međutim, Monako za sada odoleva, a kako navodi španska radio stanice Kadena Kope, Kneževi su odbili i drugu ponudu sa Old Traforda u visini od 110.000.000 evra, što bi predstavljao novi svetski rekord.

Prethodno je pre pre dva dana, Junajted navodno ponudio 80.000.000 evra, a čelnici Monaka su glatko odbili. Lider Lige 1 demantovao je ove navode, uz tvrdnju da nemaju nameru da prodaju Mbapea. Naravno, sve to može vrlo lako da se promeni u slučaju „ponude koja se odbija“. Barem to smo mogli da vidimo u svetu fudbala prethodnih godina.

Inače, Monako je vezao Mbapea ugovorom do leta 2019. Za platu od 85.000 evra mesečno. Dakle, 1.020.000 po godini. Prava sića za ono što mogu da mu ponude Mančester Junajteda, ali i Real Madrid i drugi klubovi koji su bacili udicu.

Monako je lider Lige 1, a Mbape je prosto “eksplodrao“, pošto je na 11 prvenstvenih mečeva dao 12 golova i podelio pet asistencija. A ne zaboravite, radi se o momku koji ima 18 godina.

Pritom, Monako ove sezone pruža odlične partije i u Ligi šampiona, a u četvrtfinalu ga čeka dvomeč sa Borusijom Dortmund.

(FOTO: Action Images)