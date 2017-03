Luis Enrike potvrdio: Idem iz Barselone!

Katalonci u potrazi za novim trenerom

Tako nešto se moglo i pretpostaviti. Sad je i zvanično: Luis Enrike napušta Barselonu!

Posle meča sa Sportingom iz Hihona i ubedljive pobede njegovog tima u 25. kolu Primere (6:1), 46-godišnji stručnjak je potvrdio nagoveštaje da napušta funkciju šefa stručnog štaba na kraju sezone. Njemu ugovor ističe 30. juna i sam Enrike je rekao da ga neće produžiti.

„Neću biti trener Barselone naredne seozne. Način na kojim radim ovaj posao je razlog zbog kojeg ga i napuštam. Ostaje mi samo nekoliko sati tokom dana da se odmorim od stresa koji izaziova vođenje ovog tima. Potrebno mi je da se odmorim. Želim da zahvalim klubu na poverenju koje mi je ukazao, igračima na posvećenosti i profesionalizmu“, rekao je Enrike na konferenciji za medije, samo nekoliko minuta pošto je u svlačionici stadiona Nou Kamp istu poruku poslao prvotimcima.

Za tri godine na klupi Barselone osvojio je dve titule u Primeri, dva Kupa kralja i jednu Ligu šampiona.

Odluka Luisa Enrikea da ne ostane u Barseloni usko je skopčana sa ne baš pohvalnim rezultatima aktuelnog prvaka Španije ove sezone. Katalonci su pred eliminacijom iz Lige šampiona (0:4 posle prvog meča osmine finala sa PSŽ-om), u prvenstvu je Real Madrid u prednosti (kralejvski klub ima meč manje), a kao najrealnija nada da će osvojiti pehar ostaje finale Kupa kralja, gde im je rival Alaves.

Na sve to, nema one iskre u igri ekipe koju Enrike vodi, nema opuštenosti, smeha na terenu, tako karakteristiočnog za Blaugranu, španski mediji su sedmicama pisali o tome kako je svlačionica nezadovoljna njegovim radom, igrači su to demantovali i govorili kako su „hiljadu odsto uz trenera“, ali njemu ugovor neće biti produžen.

Pred predsednikom Đozepom Marijom Bertomeoom, kao i direktorima Albertom Solerom i Robertom Fernandezom sad nije samo jedan - davno postavljen - zadatak u vidu produžetka saradnje sa prvom zvezdom tima Lionelom Mesijem, već i pronalazak novog šefa struke.

(FOTO: Action images)