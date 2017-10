Luka Milivojević, gospodin Roj i komandant Muslin

Jer vojska bez komandanta nije vojska...

Veličina slova A A A

Glava da zaboli Luku Milivojevića kad na lap topu pogleda tabelu Premijer lige i njegov Kristal Palas prikovan na samom začelju, bez osvojenog boda u prvih sedam kola, bez postignutog gola, sa čak 17 primljenih. Ali na reprezentativnom novu potpuni kontrast - u petak u Beču Milivojević i ostali čanovi srpske selekcije boriće se za direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Selektora Slavoljuba Muslina nimalo ne brinu problemi koje naši internacionalci imaju na srpskom nivou, jer kako kaže - ovde prevladava pobednički mentalite. I samom Milivojeviću se dopada takva intepretacija.

"Lepo je to rekao selektor. Uostalom, ako pogledate naše rezultate otkako je Muslin preuzeo tu funkciju, od one tri prijateljske utakmice sa Kiprom, Izraelom i Rusijom, videćete da ne znamo za poraz (izuzetak je prijateljska utakmica sa Ukrajinom, koju smo igrali u kombinovanom sastavu, prim.au). Ovde zaistav vlada pobednička atmosfera, taj mentalitet se nekako samo nadovezao. Koliko god da imamo problema u klubu, ovde smo nešto već izgradili i vrlo lako se na tom osnovu dalje zida. Selektor ne menja puno igrača što je za grupu jako važno i ovde smo svi da uradimo ono što smo radili kroz cele kvalifikacije kako bismo ostvarili zajednički cilj", smeje se Milivojević na početku mini-intervjua za MOZZART Sport.

MOZZART KVOTE

(3,35) Austrija (3,20) Srbija (2,25)

Razloga za osmeh je na pretek, bar kada su Orlovi u pitanju. Prvo mesto na tabeli Grupe, dve meč lopte pred Milivojevićem i družinom. Ta se konstatacija već ne dopada 26-godišnjem vezisti Kristal Palasa.

"Ja bih voleo da svi mi ovu prvu utakmicu sa Austrijom shvatio kao da nam je poslednja. Da u našim glavama ona bude ta u kojoj se borimo za Mundijal. Ona to i jeste, ali bih voleo da iz glave izbacimo tu svest da posle imamo i popravni. Jer bilo bi mnogo lepo da sve odmah završimo u Beču, pa da onda u Beogradu slavimo", oprezan je Milivojević.

Situacija nalaže takvo razmišljanje. Neće Austrijanci sami sebe pobediti.

"Neće sigurno. Izgubili su sve u ovim kvalifikacijama, ali neće želeti da izgube i čast. Boriće se, u to ne sumnjam".

Istina, boriće se i sa brojnim zdravstvenim problemima zbog kojih će u Beču biti lišeni usluga nekoliko standardnih prvotimaca. Međutim, svi ti silni otkazi ne bi smeli da zavaraju Orlove...

"Još kad se formirala grupa, lično sam Austrijance smatrao za favorite broj jedan u grupi. Po igračima, po tome kako su igrali u prethodnom periodu... E sad, nešto im ne štima, ne znam šta, ali znam da su i dalje top reprezentacija. A sa takvima nikad ne znaš kad će da im se ’okrene’, pa da se vrate na pobednički kolosek", upozorava Milivojević.

Činjenica je ipak da bi čak i u Beču, posebno posle otkaza Alabe, Harnika, Zabicera i drugih, Srbija trebalo da bude ta koja se pita. Dobre igre u dosadašnjem toku kvalifikacija daju joj za pravo da se proglasi favoritom. Preokret od 180 stepeni u odnosu na proleće 2016. kada je Muslin preuzeo kormilo od Radovana Ćurčića. Uoči početka kvalifikacija svi su u prvi plan isticali da je Orlovima zapala grupa sa tri učesnika prethodnog Evropskog prvenstva. Irska je igrala osminu finala. Vels je dogurao čak do polufinala. Javnost Srbiji nije davala velike šanse. Ta promena u raspoloženju je, ističe Milivojević, pre svega Muslinova zasluga.

"Vojska bez komandanta i nije vojska. On je čovek došao, neću da kažem da je pravio nikakve radikalne rezove, ali je stvari postavio na svoje mesto. Svakome od nas je predčio šta hoće, šta neće, neko je prihvatio, neko ne, ali to je bio recept za uspeh i nema boljeg dokaza od te serije bez poraza. To je jako važno i mislim da je Muslin izgradio temelj na kome će ova reprezentacija moći da se gradi u periodu od narednih 10 godina. Jer imamo kvalitetne igrače i sada, a imamo i sjajne momke koji tek nadolaze", optimista je Milivojević.

GOSPODIN ROJ HODŽSON

Taj pobednički mentalitet koji se za razliku od nekih prošlih vremena sada širi baš na reprezentativnim okupljanjima čini ga optimistom i kada je u pitanju Palasova budućnost. Iako aktuelni trenutak ne deluje nimalo ružičasto.

"Gore ne može", iskreno će Milivojević, i sam razočaran što posle sjajnog proleća pod vođstvo Sema Alardajsa londonski tim nije napravio iskorak.

Naprotiv, iako su mnogi smatrali da bi Palas možda mogao da bude i jedno od prijatnijih izneđenja sezone. Alardajsov naslednik Frenk De Bur nije se snašao na Selhurts Parku...

"Iskreno, i ja sam očekivao da ćemo biti prijatno iznenađenje s obzirom na to kakve igrače nemamo. Međutim, Premijer liga je mnogo zahtevna, nema lakog protivnika, a mi smo - što se u Engleskoj ne dešava često - već posle četiri kola menjali trenera, imali smo realno i težak raspored, gostovali i kod Sitija i kod Junajteda, sad nam dolazi i Čelsi... Pre toga nismo imali ni sreće, nismo dali neke golove koje smo morali, pa se onda nadovezali ovi velikani. Povređeno nam je i mnogo važnih igrača, njih dvojica ili trojica koji gore prave razliku, treba da daju golove, da ih nameštaju... Dobro će nam doći i ova pauza da se saberemo".

Ne deluje dobro zaista. Na čemu onda Milivojević uopšte temelji optimizam i veru u bolje sutra?

"Drugačije je malo postalo po dolasku Roja Hodžsona. Ipak je on bio trener Liverpula, selektor Engleske, trener je koji voli da se fudbal igra, da se spusti lopta... Kod Big Sema je to bilo malo drugačije, pa je posle De Bur probao sa tri pozadi što realno nije išlo. Sad se kod Hodžsona traži pas igru i meni to odgovara, uživam u tome. Samo što nemamo rezultate. To je najveći problem".

Očigledno da je Hodžson legao Milivojeviću. Mada ga na Ostrvu mnogi smatraju za stratega koga je pregazilo vreme, previše opuštenog, ponekad komičnog, naizgled sušta suprotnost od modernih trenera sa štabovima od dvocifrenog broja ljudi, uvek ozbiljnog i odlučnog pogleda...

"Ne bih baš rekao. Možda deluje smireno ovako na ekranima, tokom utakmica. U svlačionici je potpuno drugačije. Meni lično se dopada njegov stav. Šta mu se ne sviđa kod nekog igrača direktno kaže svakome u oči. Samo što je čovek gospodin, ne pada mu na pamet sad da se dere na nekoga. Sve ti kaže na jedan normalan način. Imaš dva izbora. Ako ne usvojiš to što ti se kaže zna se šta sleduje. Ako usvojiš, dobro je i za igrača lično i za celu ekipu. Sa te strane, vrlo je autoritaran", otkriva Milivojević u intervjuu za MOZZART Sport.

O Hodžsonu šire možda nekom drugom priliku. Sad je tema Austrija, a Milivojević je uveren da ćemo već od petka pričati i o Svetskom prvenstvu. Osam godina nas nije bilo tamo. Vreme je.

Raspored, Grupa D:

Petak:

18.00: (6,75) Gruzija (3,60) Vels (1,60)

20.45: (1,08) Irska (11,0) Moldavija (28,0)

20.45: (3,70) Austrija (3,30) Srbija (2,10)

Utorak, od 20.45:

Moldavija - Austrija

Srbija - Gruzija

Vels - Irska

(FOTO: Star Sport)