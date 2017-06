Luka Mitrović: Previše je lepo veče da bismo pričali o sledećoj sezoni

“Fenomenalan osećaj“, kaže Zvezdin kapiten

Specijalizovani mediji već su objavili - Bamberg i 550.000 evra za dvogodišnji ugovor. Zaslužio je Luka Mitrović da naplati sve što je izdržao tokom evo već pet sezona u Crvenoj zvezdi. I te dve teške povrede i silne treninge i putovanja sa utakmicu na utakmicu u ovoj "NBA sezoni"... Ali bar večeras, Luka Mitrović želi samo da uživa. Da utone u more emocija. Mnogo je on dao Zvezdi. I još više je Zvezda dala njemu. pa zato ni ne pomišlja da proslavu šampionske titule u MOZZART Superligi zaseni pričama o budućnosti.

"Previše je sad lepo da bismo pričali o sledećoj sezoni", rekao je Mitrović novinarima odgovarajući na pitanje da li mu je treća utakmice finalne serije protiv FMP-a bila poslednja u karijeri.

Onda u ovoj tek završenoj?

"Fenomenalna! Tri trofeja, fenomenalan nastup u Evroligi... Malo je sreće nedostajalo u toj Evroligi pa da ovo bude kompletno neverovatna sezona", govorio je Zvezdin kapiten misleći na plasman u četvrtfinale Evrolige koji je crveno-belima za malo izmakao.

Ali to se nije ni očekivalo. Ono što jeste, igrači su ispunili. Na nezaboravan način.

"Baš smo brojali... U ABA ligi, Kupu i prvenstvu, više od 50 utakmica. I samo tri smo izgubili. Dokazali smo da smo najdominantnija ekipa u regionu. Ali trebalo je sve to prikazati i na terenu. I baš smo profesionalno to uradili".

Malo i o samoj atmosferi u dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Ovo nam je nedostajalo! Prava evroligaška atmosfera. Dugo već nismo igrali u ovakvom ambijentu", zaključio je Mitrović, kome je šampionski pehar uručio Dejan Ćirović, izvršni direktor kompanije MOZZART, generalnog sponzora Superlige.

Marko Gudurić je bio mnogo kraći...

"Znali smo da se i FMP istrošio posle utakmica sa Partizanom i želeli smo to da iskoristimo. Mada je razlika malo veća nego što smo očekivali", kazao je Gudurić, da bi o nezaboravnoj sezoni sa tri osvojena trofeja samo dodao...

"Svakog dana smo naporno radili kako bi se sve ovo ostvarilo".

