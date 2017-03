Lukaku dobio povišicu, Mino Rajola neće biti srećan

Belgijanac prelomio

Everton će do kraja nedelje i zvanično potvrditi novi ugovor Romelua Lukakua. Klub sa Gudisona je uspeo da dogovori nastavak saradnje sa najboljim igračem i strelcem koji je pristao da produži ugovor.

Lukakuov aktuelni ugovor ističe 2019. godine, a saradnja će biti produžena do 2022. godine. Naravno, Belgijanca očekuje povišica, ali ne toliko drastična kao što se očekivalo. On je do sada zarađivao 75.000 funti nedeljno, dok će po novom ugovoru imati sedmičnu platu od 100.000 funti. Što je u prevodu oko 6.000.000 evra.

Mogao je Belgijanac verovatno da dobije i veću platu u nekom drugom klubu, ali je izabrao da ostane. Njegov menadžer Mino Rajola je poslednjih meseci podgrevao vatru o odlasku Lukakua sa Gudisona, nadao se transferu u neki veći klub i masnoj proviziji, ali se desilo ono što njemu najmanje odgovara - Lukaku ostaje u Evertonu.

Prošlog leta se spekulisalo da su za belgijskog napadača bili zainteresovani PSŽ i Juventus, ali je Everton zacepio cenu od preko 70.000.000 evra što je bilo dovoljno da se ohladi interes potencijalnih kupaca. Lukaku u Evertonu pruža partije karijere, zadovoljan je i na kraju je to svoje zadovoljstvo iskazao kroz novi ugovor...

(FOTO: Action images)