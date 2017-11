Lukavi Denić kaznio Kruševljane: Slavlje na Banjici posle tri meseca!

Mladi reprezentativac igrač odluke u 60. minutu utakmice na stadionu Kralj Petar prvi

Veličina slova A A A

Konačno Rad! Građevinari su savladali Napradak iz Kruševca na stadionu Kralj Petar prvi i pobegli sa dna tabele, ali su nagovestili znatno bolje rezultate u nastavku sezone – 1:0 (0:0). Ovo je prva pobeda Rada na Banjici još od 9. avgusta kada je na istom mestu savladan Zemun.

Igrač odluke bio je mladi reprezentativac Srbije i kapiten Rada Đorđe Denić, koji je u 60. minutu lukavom reakcijom iskoristio propust poslednje linije tima, presekao loptu na 20 udaljenosti od gola gostiju i onda plasirao loptu u donji desni ugao gola Napretka.

Rad je do postignutog gola bio odlučniji tim, a domaćinu se isplatila i nešto veća ofazniva s početka drugog poluvremena. Ipak, od Denićevog gola značajno se promenila situacija na terenu, gosti su krenuli na sve ili ništa, a između 69. i 71. minuta izabranici Milorada Kosanovića stvorili su čak tri izgledne šanse. Prvo je Alivodić tukao preko prečke nakod dobrog dodavanja Boranijaševića, potom je Dejanović odbranio udarac Vukanovića, da bi na kraju Uroš Đerić sa samo dva metra udaljenosti promašio čitav gol domaćina. Bila je to ubačena lopta sa leve strane, stvorila se gužva pred golom Građevinara, a lopta je stigla do Đerića, koji nije uspeo da izjednači rezultat.

Kruševljani su tada ostali bez municije, bezuspešno su pretili golu Rada, ali nisu uspeli da izbegnu sedmi poraz u ovoj sezoni.

SUPERLIGA - 16. KOLO

Petak

Čukarički - Vojvodina 2:1 (1:0)

/Milojević 15, Kajević 56 - Mihajlović 76/

Subota

Bačka - Spartak Ždrepčeva krv 0:2 (0:1)

/Ivanović 24, Stojković 90+1/

Borac - Javor 2:1 (2:1)

/Filipović 45, Lima Kruz 45+3 - Ivanovski 39/

Radnik - Voždovac 1:0 (1:0)

/Zlatanović 21pen/

Rad - Napredak Kruševac 1:0 (1:0)

/Denić 60/

Nedelja

13.00: (15,00) Mačva (6,25) Partizan (1,17)

13.00: (2,40) Zemun (2,95) Mladost (3,10)

17.00: (7,00) Radnički Niš (4,30) Crvena zvezda (1,42)

(FOTO: Star Sport)