Lukavi Murinjo o Svilaru: Osetili smo ga, samo vrhunski golmani toliko rizikuju

Portugalac o strategiji koja je poljuljala samopouzdanje mladom čuvaru mreže

Veličina slova A A A

Lukavi Žoze Murinjo imao je spremljen plan i za mladog golmana Mileta Svilara čija je greška u 64. minutu utakmice u Lisabonu direktno uticala na konačan ishod utakmice sa Mančester junajtedom.

Mladi srpski golman je loše procenio let lopte, a onda zajedno sa njom ušao preko linije.

„Znao sam da je dobar, to sam rekao igračima. Imali smo strategiju, posebno kod prekida, da ga učinimo nelagodnim. Kod korenera smo stavili dosta igrača ispred njega, kako bismo mu oduzeli samopouzdanje da ne istrčava. A kod bočnih prekida, primetili smo da mnogo rizikuje, a samo vrhunski golmani rizikuju kao on. A u to jednoj situaciji nam se posrećilo”, rekao je Murinjo.

Porugalca često u negativan kontekst stavljaju kada je u pitanju defanziva, ali on brani svoj sistem igre.

„Ponekad osećam da je zločin biti dobar u odbrani, ali to nije zločin. Biti dobar u odbrani je jedan korak do ostvarenog dobrog rezultata. Mi imamo devet bodova i u osnovi smo jedan bod od prolaska u narednu fazu, a jedna pobeda bi značila da smo prvi u grupi“, ima jasnu računicu Murinjo.

(FOTO: Action images)