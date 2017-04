Luković i Veličković premalo za ovu Zvezdu – šampionu prvi derbi na srpskom frontu!

Crveno-beli u ključnim trenucima utakmice imali veći broj raspoloženih igrača, pa su tako stigli do zasluženog trijumfa -

Prvi derbi u MOZZART Superligi pripao je aktuelnom šampionu. Zahvaljujući nešto raznovrsnijoj igri u napadu i većoj mirnoći u ključnim trenucima utakmice, Crvena zvezda je savladala Partizan u četvrtom međusobnom okršaju u ovoj sezoni i pokazala da će se i u ovom takmičenju prevashodno pitati za osvajanje trofeja - 85:74 (23:16, 19:22, 23:18, 20:18).

Bio je to još jedan derbi sa snažnim, ponekad i previše grubim odbranama, gde je domaćin zahvaljujući većem fondu kvalitetnih igrača ipak uspeo da dođe do zasluženog slavlja. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Luka Mitrović sa 17 koševa, čemu je dodao i po četiri asistencije i skoka, dok je Čarls Dženkins imao 15 poena (13 u drugom poluvremenu). Ognjen Kuzmić imao je 14, a Milko Bjelica 12 poena. Na drugoj strani Uroš Luković imao je 17, a Stefan Birčević 16 poena, dok je Novica Veličković upisao 13 koševa i osam skokova.

Zvezda je u utakmicu ušla sa prepoznatljivo agilnom igrom u defanzivi, pa je crno-belima trebalo više od četiri minuta da postignu koš, a to je uspeo Uroš Luković, uz dodatno slobodno bacanje. Domaćin je utakmicu otvorio sa serijom 15:3, ali je Partizan odgovrio sa 15:5 i sprečio Radonjićev tim da se već tada rezultatski potpuno odlepi.

Nervoza i greške sa obe strane značajno su umanjili kvalitet samog derbija, ali borba i velika uzbuđenja ni ovoga puta nisu izostali. Zvezda je na samom startu uspevala da dođe do pik en rol ige, u kojoj je najviše profitirao Ognjen Kuzmić, ali je to Partizan u nastavku meča uspeo da zaustavi i odgovori preko Uroša Lukovića. Crno-beli su se u meč vratili čvrstom odbranom, a kada je u napadu proradio i Novica Veličković bilo je jasno da Zvezda neće lako do pobede.

Slično kao i u drugom derbiju na Jadranu, Zvezda je zaradila seriju tehničkih grešaka u drugoj četvrtini, što je Partizan iskoristio i došao do potpunog egala u rezultatu. Međutim, crveno-beli su ovoga puta tu nervozu pretvorili u dodatni motiv i ubrzo je pretočili i u rezultat.

Partizan je čitav meč igrao bez učinka Vilijama Hečera, ali to nije omelo Veličkovića i Lukovića da uđu u otvorenu borbu sa protivničkom centarskom linijom. Spoljne linije oba tima su bile prilično stidljive, ali je Zvezdina bila nešto sigurnija, što je podizalo moral domaćem timu u ključnim trenucima utakmice. Van meča je bio Hečer, ali šta tek reći sa Džamonta Gordona, koji je katastrofalnu partiju bez postignutog poena kompletirao petom ličnom grešku u 28. minutu.

Onda kada se meč lomio Radonjić je na raspolaganju imao veći broj raspoloženih igrača, a pre svih Čarsla Dženkinsa čiji su poeni na otvaranju poslednje deonice napravili možda i ključnu prevagu. Partizanovi glavni igrači su bili zatvoreni, a jedni koji je davao kakav-takav otpor domaćinu bio je Vanja Marinković. Ipak, to nije bilo dovoljno da bi Parni valjak uveo utakmicu u neizvesnu završnicu i ugrozio pobedu aktuelnog šampiona.

Crvena zvezda je na kraju serijom brzih kontri kompletirao trijumf.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 85:74 (23:16, 19:22, 23:18, 20:18)

Dvorana Aleksandar Nikolić

Gledalaca: 5.000

Sudije: Vojinović, Glišić, Nikolić.

CRVENA ZVEZDA: Volters 10, Tompson -, Dangubić 9, Mitrović 17, Lazić 2, Dobrić -, Simonović 3, Rakićević -, Dženkins 15, Gudurić 3, Kuzmić 14, Bjelica 12.

PARTIZAN: Ratkovica 4, Vrabac 2, Marinković 11, Veličković 13, Majstorović 4, Birčević 16, Koprivica -, Andrić 3, Hečer -, Pot 4, Gordon -, Luković 17.

(FOTO: Star Sport, MN Press)