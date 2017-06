Luković otišao! Ko će biti novi kapiten Crvene zvezde?

Mnogo toga će zavisiti od ishoda prelaznog roka, ali pored Nenada Milijaša favoriti su Donald i Mihailo Ristić

Crvena zvezda i Aleksandar Luković su , uz birane reči i misao da nekadašnjeg reprezentativca Srbije čeka mesto u klubu, završili saradnju. Popularni Lune je ostavio upražnjenu poziciju centralnog beka, koju bi trebalo da popuni Nikola Vujadinović. Ali i kapitensku traku najtrofejnijeg srpskog kluba.

Novi trener crveno-belih Vladan Milojević, zajedno sa ostalim ljudima iz sportskog sektora, moraće da izabere novog vođu. A iako funkcija kapitena može da bude i protokolarna, mladog stručnjaka čeka još jedan težak zadatak. Najviše zbog činjenice da se i dalje ne zna ko će od potencijalnih Lukovićevih naslednika ostati u klubu.

Gledajući minuli rad u klubu kao i doprinos u osvajanju trofeja od 2007.godine prvi favorit je Nenad Milijaš. Nesumnjivo je da nekadašnji reprezentativac Srbije ima najveći autoritet među mlađim saigračima, navijači ga izuzetno poštuju. Kao što je i činjenica da Milijaš ima urođen gen lidera... Logično bi bilo da traka bude na njegovoj nadlaktici, ali je veliko pitanje koliku će minutažu imati vezista razornog šuta.

Trener Milojević je poručio da računa na Milijaša, ali moguće je da će bivši kapiten u narednoj sezoni biti ispomoć mlađim i novim snagama. Tačnije, da će mu uloga biti dozirana i da će ga Milojević koristiti kao džokera sa klupe. Nešto slično ulozi Saše Ilića u Partizanu.

Dakle, ako ostane Milijaš bi mogao da bude stalni kapiten u svlačionici i povremeni na terenu. Na onim utakmica u kojima bude bio u igri...

Pored Milijaša ozbiljni kandidati, bar u ovom trenutku, su Mičel Donalad i Mihailo Ristić. Nevolja za Milojevića je u tome što bi obojica do kraja avgusta mogla da promene sredinu.

Holanđanin Donald je imao problematičnih šest meseci, delovao je tromo i nespremno, ali je pre toga pokazao da je jedan od retkih stranaca koji oseća kluba. Ne treba zaboraviti da je Ajaksov đak imao veliku ulogu u šampionskoj sezoni i da je značajno uticao na razvoj Marka Grujića. Počeo je da oscilira posle ispadanja iz Evrope, a upravo u mečevima na međunarodnoj sceni Donald je bio jedna od najjačih karika crveno-belih. Pamte se golovi protiv Valtete i Ludogoreca. Bivši trener je nekoliko puta isticao kako je visoki vezista povezao Zvezdine redove i uticao da ekipa posle očajnog starta naniže 26 pobeda.

Da sigurno ostaje u Zvezdi do decembra dileme ne bi bilo - Mihailo Ristić bi bio promovisan u kapitena. Bio bi to logičan potez, obzirom da klub sa Marakane želi da se osloni na domaće i igrače iz omladinske škole. Generalni direktor Zvezdan Terzić je u nekoliko navrata prošle sezone govorio da Zvezda želi da stane uz Ristića i dodeli mu kapitensku traku. Bio je kapiten na polufinalnom duelu Kupa protiv Čukaričkog. Mladi univerzalac bi mogao značajno sebi da podigne cenu u slučaju da zablista na Prvenstvu Evrope u Poljskoj i sebi olakša transfer u inostranstvo. On je još u decembru trebalo da se preseli u Espanjol, ali taj transfer nije realizovan zbog administrativnih problema. Veliko je pitanje hoće li Ristić posle avgusta ostati u Zvezdi.

(Foto Star Sport)