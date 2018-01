Ma kakva povreda - Teo izjednačio rekord karijere! (VIDEO)

LA Klipersi u seriji od četiri trijumfa...

Veličina slova A A A

Pre samo dva dana Miloš Teodosić je tri minuta pre kraja meča protiv Šarlota teren napustio hramljući. Svi su se ponovo uhvatili za glavu - zaboga, pa tek je izašao iz teške povrede - ali na sreću, srpski as vrlo brzio vratio. I ne samo da se vratio nego je u poslednjem meču noćašnjeg programa NBA lige izjednačio rekord po broju postignutih poena otkako se otisnuo preko bare.

Njegovi Los Anđeles Klipersi do četvrtog vezanog triijumfa stigli su savladavši Memfis rezultatom 113:105, a Teo je brojao do 13. Uz to, uhvatio je pet lopti, podelio šest asistencija - od čega jednu za zakucavanje večeri, ali je i izgubio pet lopti.

Bogdan dvocifren, vratio se Tomas! (VIDEO)

Meč je bio pun preokreta. Niko nije uspeo da se odlepi, tako da je rezultatska klackalica "radila" sve do samog kraja. Teodosić je bio izvanredan u prvom poluvremenu, pošto je već tada sakupio devet poena i šest dodavanja. U trećoj deonici je podbacio, promašio mnogo šuteva i loše odigrao nekoliko napada, pa je to glavni razlog što je na kraju imao procenat iz igre svega 36 odsto - 4/11. Od toga za tri 3/8. Teo se malo trgnuo u poslednjih 12 minuta, pogodio jedan šut sa distance i kasnije važne penale, za overu trijumfa...

Dok Rivers je Srbinu noćas udelio čak 33 minuta na parketu, no zvezda večeri bio je ipak Lu Vilijams, Teova rezerva. On je ubacio čak 33 poena i bio najbolji baš kada se lomio rezultat. Blejk Grifin dodao je 21 koš, Si Džej Vilijams 18 i Deandre Džordan 12.

U gostujućem timu najbolji je bio Tajrik Evans (18p), dok je ispod svog proseka bio Mark Gasol (11p).

NBA - rezultati

Klivlend - Portland 127:110

/Džejms 24 - Lilard 25/

Njujork Niks - San Antonio 91:100

/Bizli 18 - Oldridž 29/

Finiks - Atlanta 104:103

/Buker 34 - Iljasova 21/

Sakramento - Šarlot 111:131

/Rendolf 24 - Batum 21/

Los Anđeles Klipers - Memfis 113:105

/Vilijams 33 - Evans 18/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA