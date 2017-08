Mačva igra kao besna! Vojvodina je na 100 posto!

Malbašić doneo trijumf Novosađanima protiv Bačke (1:0), preokret Voždovca, Šapčani ubedljivi u Ivanjici (4:0)

Veličina slova A A A

Mačva igra kao besna! Ekipa iz Šapca je apsolutnmi hit trećeg kola Superlige, pošto je kao gost savladala Javor u Ivanjici sa 4:0. Malo ko je verovao da će Mačva biti kadra da pravi ovakve rezultate. Em je debitant, em je na superligaškoj premijeri protiv Partizana pretrpela katastrofu (1:6).

Ipak, posle Humske Mačva je počela da igra ozbiljan fudbal. Prvo su kao domaćini slavili protiv Zemuna, a večeras su se poigrali sa Javorom.

Vojvodina će noć između subote i nedelje provesti na liderskoj poziciji Superlige. Mučili su se izabranici Nenada Vanića u sudaru sa Bačkom, promašivali šanse... Međutim, konstantna inicijativa urodila je plodom u 83.minutu. Pod svetlima Karađorđa ponovo je zablistao Filip Malbašić. On je odlično šutirao iz izgledne pozicije i pogodio za treći prvenstveni trijnumf Vojvodine. Da Malbašić nije pogodio mnogo prašine bi se podiglo, pošto arbitar Novak Simović nije dosudio penal posle igranja rukom štopera gostiju Ilića na gol liniji. Ovako su gosti bili nezadovoljni suđenjem, pošto je u 78.minutu isključen Milan Makarić. Tačnije, dobio je drugi žuti karton zbog simuliranja. Taj detalj ražestio je trenera Bačke Dragana Ivanović.

"On je po ovakvom vremenu vukao loptu 15 metara i sigurno nije želeo da simulira. Sudija je to morao da vidi", rekao je Dragan Ivanović

Zemun je posle tri kola Superlige u velikom problemu. Povratnik u srpsku elitu ostao je i u trećem pokušaju bez trijumfa. I ne samo to: Meraklije su poharale stadion u Gornjoj Varoši.

Bio je to klasičan nokaut u režiji Lazara Arsića. Dok dlanom o dlan Nišlije su stekle dva gola prednosti. Već posle deset minuta. Sve što je domaćin uspeo da uradi jeste počasni pogodak koji je delo Vučića.

Do velika tri boda došao je Voždovac. Ekipa Ilije Stolice je okrenula rezultat protiv Borca iz Čačka i stigla do sedmog boda... Gosti su imali prednost na poluvremenu, ali je Srećković najavio preokret.

Lučani su golovima Pešića i Radivojevića bili bolji od Rada (2:1)

SUPERLIGA - 3. kolo

Petak:

Napredak - Radnik 1:2 (1:1)

/Šljivić 39. penal - Zlatanović 5, Mićić 61/

Subota:

Zemun - Radnički Niš 1:2 (1:2)

/Vučić 33, Arsić 6 i 10 pen/

Javor - Mačva 0:4 (0:0)

/Adamović 61, Matić 69 i 83, Jovanović 82/

Voždovac - Borac Čačak 2:1 (0:1)

/Srećković 59, Perović 88 - Savić 28/

Vojvodina - Bačka 1:0

/Malbašić 83/

Mladost Lučani - Rad 2:1 (2:1)

/Pešić 3, Radivojević 14 - Volkov 45/

Nedelja:

18.00: Spartak Subotica - Partizan

20.00: Crvena zvezda - Čukarički