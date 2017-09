Mačvan: Jović i Bogdanović su heroji!

Kapitenska izjava iskusnog krilnog centra

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

To je to, to je Srbija!

Totalnom košarkom, muškom, žustrom i igrom iz koje je prelivalo samopouzdanje srpski košarkaši ostvarili su najvažniju pobedu u grupnoj fazi i podesili kurs ka nokaut fazi. Prava timska pobeda u svakom smislu te reči. Gde je svaki pojedinac utkao svoj konac i skrojio pobedničku Srbiju! Malo Bogdan Bogdanović, malo Stefan Jović, pa onda i Lučić, Kuzmić, Mačvan... Turska je precrtana, sada ostaju još Velika Britanija i Belgija, ali pre svega - ovo je važan zamajac za dalji tok takmičenja.

„Odigrali smo mnogo bolje nego protiv Rusije, spremili smo se dobro za sve njihove varijacije, sa četiri i pet spoljnih igrača. Odigrali smo muški! Mnogo mi je drago što je Stefan Jović prelomio utakmicu, odigrao je baš hrabro kad je trebalo. On i Bogdan Bogdanović su odigrali jako dobro. Ubacili kad god je trebalo, pogotovo kada su oni skupili odbranu“, reči su kapitena Milana Mačvana.

Ne krije ni najmanje - Srbija je zaslužila ovu pobedu. A za sve se zahvaljuje tandemu Jović - Bogdanović.

„Imali smo kontrolu tokom celog toka susreta, izuzev onog perioda kada su oni vezali nekoliko akcija, tri trojke i preveli nas za dva poena. Imali smo dobar momentum, uspeli smo da se izvučemo. Zahvaljujući Bogdanoviću i Joviću i njihovim jakim šutevima prelomili su utakmicu“.

Na kapitensku izjavu Mačvan je dodao i koliko je bilo važno da se ovaj trijumf ubeleži.

„Ova ekipa stvarno ima karakter. Mi smo protiv Rusije odigrali jednu od najlošijih utakmica otkako smo se skupili, uz onu sa Gruzijom. Obe smo izgubili na po jednu loptu. Mnogo je bitno da potvrdimo ovu pobedu trijumfom protiv Velike Britanije“.

Srbiju u utorak očekuje duel protiv Velike Britanije, a meč se igra od 16 časova.

(FOTO: Fiba.basketball)