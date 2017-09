Mačvan: Nismo imali snage

"Poraz u finalu će poslužiti kao veliko iskustvo mlađima", kaže kapiten srpskih košarkaša

Veličina slova A A A

Kapiten Orlova Milan Mačvan zahvalio se svima na podršci i najavio da će Srbija kad-tad doći i do devete zlatne medalje na Evrobasketu.

"Hvala svima koji su nas podržavali od početka priprema. Iza nas je veliki turnir, odigrali smo ga odlično i zasluženo došli do finala. Na kraju nismo imali snage da napravimo još taj jedan korak i osvojimo zlato... Vidimo se opet kada budu krenule kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Sigurno će ovaj poraz u finalu poslužiti kao veliko iskustvo mlađim igračima za neka buduća finala. Verujem da ćemo uzeti i to zlato", poruka je kapitena srpskih košarkaša.

(FOTO: MN press)