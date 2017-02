Mačvan u poslednjem sekundu za plasman Armanija u polufinale! (VIDEO)

Kao prvi favorit takmičenja, Armani Milano je večeras plesao po ivici ambisa u četvrtfinalu Kupa Italije, ali ga je Milan Mačvan spasao pada u provaliju. Srpski reprezentativac je košem u poslednjem sekundu meča doneo Milanezima pobedu od 77:75 protiv Brindizija za plasman u polufinale.

Autsajder sa juga je ceo meč mučio favorizovani Armani, bio na pragu pobede, ali je Milan Mačvan bio nepremostiva prepreka i junak Manekena. Prvo je u poslednjem minutu pogodio trojku za vođstvo Armanija 75:73, a kada je Brindizi izjednačio, usledio je novi ključni pogodak srpskog centra. Sanders je preuzeo dogovornost u poslednjem napadu, promašio, ali je Mačvan iz odbojke sa zvukom sirene probacio loptu kroz obruč i Armani je došao do pobede i plasman u polufinale.

E' il canestro della vittoria sulla sirena di #Macvan che porta l'@OlimpiaEA7Mi in semifinale il play of the game della 2 partita #f8inside pic.twitter.com/33jrnWZaUk