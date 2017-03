Mačvi sve bliže Zvezda i Partizan

Lider iz Šapca silan i na gostovanju u Novom Sadu - 0:2

Mačva je nastavila da gazi ka Superligi, a nova recka u tefteru Šapčana postala je ekipa Proletera iz Novog Sada koju je lider danas savladao sa 2:0. Oba gola gosti su postigli u poslednjim minutima utakmice, a solidni tim sa Slane bare popustio je u završnici.

Najpre je Ognjan Damnjanović u 80. minutu doveo goste do prednosti, da bi u nadoknadi vremena tačku na trijumf Šapčana stavio rezervista Miodrag Gemović. Mačva je ovom pobedom pobegla Slobodi na plus osam i zaista treba veliko iznenađenje da se desi do kraja sezone pa da najbolji srpski klubovi dogodine ne gostuju u gradu kraj Save.

I jednom od derbija ovog kola Inđija i Sinđelić podelili su bodove (1:1), a srećniji su kući otišli gosti koji su preko Vukčevića u 89. minutu izbegli poraz na stadionu u Sremu.

Poraz je izbegao još jedan beogradski klub, poslednjeplasirani OFK Beograd, koji je sa penala u 70. minutu stigao do boda u Čelarevu protiv ČSK-a - 1:1. Ipak, slaba vajda Romantičarima od ovog boda, opstanak u Prvoj ligi Srbije izgleda predaleko, jer za bezbednom pozicijom zaostaju čak 11 bodova.

Još jedan davljenik Kolubara nije uspela na svom terenu da napravi konkretan korak ka opstanku pošto je remizirala sa Dinamom iz Vranja (1:1). Poveli su domaćini rano, već u devetom minutu preko Rajkovića, ali je u 62. Đokić ipak obezbedio Vranjancima važan bod.

Jagodina je glatko poražena na gostovanju u Odžacima (0:2), a domaćin ih je slomio za dva minuta u 54. i 56. zahvaljujući golovima Galića.

PRVA LIGA SRBIJE - 18. kolo

Petak:

BSK Borča - Budućnost (Do) 3:0 (2:0)

/Blagojević 6, Jokić 35, Stanković 65/

Subota:

Inđija - Sinđelić (Bg) 1:1 (0:0)

/Lemajić 52 - Vukčević 89/

Odžaci - Jagodina 2:0 (0:0)

/Galić 52, 56/

Proleter (NS) - Mačva 0:2 (0:0)

/Damnjanović 80, Gemović 90/

ČSK Pivara - OFK Beograd 1:1 (1:0)

/Tepić 4 - D. Đorđević 70. penal/

Kolubara - Dinamo (Vr) 1:1 (1:0)

/Rajković 9 - Đokić 62/

Nedelja:

14.30: Zemun - Sloboda

Odloženo: Radnički (Pi) - Bežanija

