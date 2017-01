Mađarska rukometna senzacija - Danska je na kolenima! Šveđani sa +19 do četvrtfinala!

Komšije priredile veliko iznenađenje u Francuskoj, Švedska nemilosrdna

Veličina slova A A A

Senzacija na rukometnom Svetskom prvenstvu u Francuskoj! Mađaraska je u osmini finala savladala jednog od najvećih favorita za osvajanje zlatne medalje, selekciju Danske, i plasirala se među osam najboljih selekcija na planeti - 27:25 (14:13). Plasman u četvrtfinale obezbedili su i Šveđani, koji su demolirali Belorusiju rezultatom 41:22 (17:11).

Mađari su od početka do kraja utakmice imali prednost, koja se u dva navrata tokom drugog poluvremena pela i na maksimalnih plus četiri, a kolika je bila nemoć Danske pokazuje i činjenica da selekcija Gudmundura Gudmunsona nijednom tokom utakmice nije bila u vođstvu, ali je sedam puta stizala do izjednačenja, od čega poslednji put u 56. minutu, kada je bilo 24:24.

Ipak, Mađari su golovima Gabora Časara iz kontranapada stigli do konačnog trijumfa. Zanimljivo, poslednja dva gola bila su njegova jedina na ovoj utakmic, ali se ispostavilo i ključna za pitanje konačnog pobednika.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je srednji bek Vesprema Mate Lekaj sa šest postignutih golova, dok je najefkasniji akter utakmice bio sjajni levi bek Danske Mikel Hansen sa osam pogodaka. Ipak, Danska je u svojim redovima imala mnogo igrača sa praznim hodom, a nisu joj blistali ni golmani, dok se kod Mađarske u par navrata u glavnoj ulozi nalazio čuvar mreže Mikler Roland, koji je zabeležio 15 odbrana.

Mađari će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške.

Šveđani su bili nemilosrdni protiv Belorusije, a osam golova na ovoj utakmici postigao je Gotfridson, dok je jedan manje zabeležio Niklas Ekberg. U strelce se nisu upisaladvojica igrača, dok su golman Apelgren i Palicka upisali 19 odbrana. Kod Belorusa je jedini na visini zadatka bio Artsem Karalek.

Švedska će u četvrtfinalu igrati sa domaćinom Francuskom.

OSMINA FINALA:

Subota:

Norveška - Makedonija 34:24 (22:14)

Francuska - Island 31:25 (17:12)

Brazil - Španija 27:28 (9:12)

Rusija - Slovenija 26:32 (11:19)

Nedelja:

Belorusija - Švedska 22:41 (11:17)

Mađarska - Danska 27:25 (14:13)

18.00 Nemačka – Katar

20.45 Hrvatska - Egipat

(FOTO: Action images)