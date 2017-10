Robert Bauer je odleteo u tribine. Ali hajde da budemo realni: retki bi predvideli da će Lars Štindl izvesti to što je izveo. Nešto slično je Boško Janković uradio Gaelu Klišiju pre koju godinu. Samo što je Štindl uspeo i da realizuje višak koji je napravio kada je 22-godišnjeg čuvara žargonski rečeno poslao po burek. Najlepši mogući uvod u pobedu Borusije Menhengladbah u Bremenu - 2:0.

Ovom pobedom Ždrepci su se probili na peto mesto Bundeslige i Hofenhajmu i ostalim rivalima iz vrha poručili da ne planiraju da još jednu sezonu provedu van Lige šampiona. Taman što su počeli da se navikavaju. Ali za konačan odgovor na tu temu moraćemo da sačekamo kraj sezone. Barem večeras greh bi bilo pričati o bilo čemu drugom osim o Štindlovom golu.

Jer iako izgleda prosto, samo probajte da se setite kad ste na malom fudbalu dvojicu čuvara izbacili ovakvom petom? Nije baš tako lako, zar ne? Bauer nije znao gde je.

Vrlo brzo posle tog gola kapitena Borusije, njegovog trećeg u sezoni, Janik Vestergard je odagnao sve sumnnje oko konačnoh ishoda meča postigavši i drugi pogodak za goste. Treneru Verdera Aleksanderu Nuriju ništa nije vredelo što je u drugom poluvremenu sve karte bacio u napad zbog čega je kao taktička žrtva ceh platio i Miloš Veljković, izveden iz igre u 46. minutu.

Ali sve to nije toliko bitno koliko Štindlova magija. Zanimljivo, na današnji dan pre tačno godinu dana Nabil Bentaleb je postigao najlepši gol protekle bundesligaške sezone. Lars Štindl je istakao kandidaturu da ga nasledi.

#OnThisDay last year, @nabilbentaleb42 scored 2016/17's goal of the season



Has @stindl28 put his name in the hat for 2017/18 today? pic.twitter.com/CzfEes2r8M