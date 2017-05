Magnet u rukavicama - Oblak vs Navas! (VIDEO)

Sudar titana i na gol liniji. Jan Oblak je doduše imao više posla nego Kejlor Navas, ali obojica su učinili ono što je bilo do njih. Slovenac na golu Atletika je istina bio nemoćan kada je Kristijano Ronaldo doveo Real u vođstvo od 1:0, ali utisak je da bi prednost Kraljevskog kluba bila i viša da nije bilo Oblaka među stativama.

Još u sedmom minutu probao je Dani Karvahal, pa u nastavku iste akcije i Karim Benzema, koji je prvi stigao na odbitak. Uzalud. Jan Oblak kao da je imao neki magnet u rukavicama.

U 16. minutu još jednom su domaći bili veoma blizu gola. Tada je posle kornera sa desne strane glavom probao Rafael Varan, lopta je išla tačno tamo gde je trebalo... Ali je i Oblak bio baš tamo gde je trebalo. Još jedna parada, na semaforu je ostalo 1:0.

Kejlor Navas je odgovorio samo minut kasnije. Janik Fereira Karasko je poslao savršenu loptu ka Kevinu Gameiru, Francuz je, umesto da šutne iz prve, pokušao da obiđe Realovog golmana. Verovatno bi većina napadača tako odlučila da se našla u istoj situaciji. Ali Navas je sve čitao. Savršeno je uleteo u Gameira.

Da je promašio sam koji centimetar, mogao je da dobije i crveni karton. Sjajna reakcija Navasa.

What a save by Navas, if he had missed it, He would have been sent off, and a penalty awarded to Atletico. Fantastic goalkeeping. pic.twitter.com/rU0snYP3mw