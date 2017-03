Majkl Felps odgovorio Čaviću: Tvoji komentari su nepristojni! Testirali su me 13 puta, sve sam osvojio bez dopinga

Oštri komentari Amerikanca povodom izjava srpskog plivača

Iako se više ni jedan ni drugi ne takmiče, uzburkala se voda u bazenima širom sveta. Prvi talas je napravio Milorad Čavić, zapitavši se zašto je baš sad, kad je završio karijeru Majkl Felps postao borac za „čist sport“, da bi mu Amerikanac, najuspešnji olimpijas svih vremena odgovorio da oni koji varaju štete sportu, ali da on nije takav, jer je - uverava - sve postigao napornim treningom.

Najpre konkretno o Čavićevoj poruci.

„Mislim da taj komentar prelazi sve granice pristojnosti. Možeš da odeš i da vidiš sve rezultate koji su došli posle mojih testova na doping. Samo napred ... Ako misliš da sam varao, to je onda tvoje mišljenje. Smešno je gde se današnji sport nalazi“, poručio je Felps.

U pozadini svega je finalna trka na 100 metara delfin na Olimpijskim igrama u Pekingu, kad je zvanično Felps osvojio zlatnu medalju samo zbog, kako je kasnije objašnjeno, „jačeg pritiska na podvodnu platformu koja označava merenje vremena“.

„Nije pošteno da postoji toliko sportista koji su uzimali supstance za poboljšavanje performansi. Više od 1.900 sportista nije testirano nijednom u godini pre Olimpijskih igara u Riju. U periodu od šest meseci pre Igara USADA me je testirala 13 puta. To je ono što je tužno u današnjem sportu. Znam da sam sve radio sportski, da sam naporno trenirao da bih došao do rezultata i znam šta ide kroz moje telo, a doping nije jedna od tih stvari”.

Felps se penzionisao minulog leta, posle Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru, kad je riznicu trofeja upotpunio tako da sad ima 28 olimpijskih igara, od čega 23 zlatne.

„Ljudi koji padnu na doping testu ne zaslužuju drugu šansu, jer su učinili nešto što drugi rade treningom. Godinama sam se „razbijao“ trenirajući, pokušavajući da postanem bolji za svaku trku. Uspeo sam u tome. Imao sam ciljeve i ostvario sam ih jer sam radio izuzetno naporno. Postoje i drugi ljudi koji koriste lake, jeftine puteve, a onda pričaju o doping. To je smešno. Ima sjajnih sportista, međutim, ima i mnogo onih koji varaju da bi ostvarili rezultate. To šteti sportu, oduzima mu pravo značenje. To je tužno, a meni kao ocu koji gleda kako mu sin odrasta, ostaje da se nadam da će se promeniti u budućnosti”, poručio je Majkl Felps.

