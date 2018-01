Makabi bolji u trojkama, Zvezda u ofanzivnom skoku, ali kako bez Antića?

Umorni crveno-beli gostuiju u Tel Avivu

Veličina slova A A A

Posle pobede nad Žalgirisom računica je bila sledeća: Crvena zvezda ide na noge Efesu, najslabijem timu Evrolige, pa dočekuje Himki u Pioniru. Realno, mogla je da napadne pobedu u oba meča. Sa ta dva trijumfa borila bi se aktivno za TOP 8. Ovako, s dva poraza, te vidnim umorom u drugom poluvremenu protiv ruskog tima, doputovala je na megdan Makabiju ne baš s velikim izgledima (20.05, TV Sportklub 1).

Biće to sedma utakmica Zvezde u poslednjih 16 dana. Prosečno, tim Dušana Alimpijevića igra na svaka dva dana, a u januaru se čak zadesilo da osim evroligaških izazova ima i sudare s direktnim konkurentima u ABA ligi, Cedevitom i Budućnosti, pa sve dobija nove obrise.

A gde su avionski letovi, presedanja, putovanja, hoteli, pa na kraju i povrede... Sve ove utakmice preskočio je Ognjen Dobrić, a u Tel Aviv nije otišao Pero Antić, što će biti veliki hendikep. Zvezda je poražena na sve četiri utakmice u Evroligi na kojima Pero nije igrao, a izgubila je i od Himkija kad je igrao polupovređen i to se videlo u njegovom učinku i u konačnom rezultatu.

Sa samo danom pauze i letom do Izraela, Zvezdu čeka novi izazov, gostovanje bivšem prvaku Evrope u dvorani odakle se tradicionalno teško nose bodovi.

MOZZART KVOTE ZA MEČ MAKABI TEL AVIV - CRVENA ZVEZDA

Zvezda deluje sve dalje od borbe za TOP 8, a i izjave iz tabora crveno-belih idu u tom smeru da ABA liga mora da bude prioritet i ne sme da trpi zbog Evrolige. A sledi i Kup Radivoja Koraća u februaru.

Makabi sa druge strane ima devet pobeda, nalazi se na poziciji da se aktivno bori za prolazak u četvrtfinale. Tim Nevena Spahije je i malo taktizirao, odmorio pojedine igrače na gostovanju Olimpijakosu, izgubio 30 razlike, ali će mu sveži igrači biti veoma važni u ovom dvoboju s Zvezdom koji je po Ponos Izraela svakako veća šansa da dođe do pobede nego gostovanje u Pireju.

“Sve što smo pokušali u Atini nismo uspeli, bili smo mekani i odigrali najlošiji meč ove sezone. Shvatili smo u toku meča da nemamo šansu i pružio sam priliku igračima sa klupe da igraju više kako bismo bili odmorniji za Crvenu zvezdu. Verujem da ćemo biti bolji”, rekao je hrvatski stručnjak Spahija.

Činjenica da su Tejlor Ročesti i Nemanja Dangubić, uz donekle Džejmsa Feldina, bili jedini raspoloženi protiv Himkija govori da je došlo do zamora materijala. Vidi se to jasno kad ste u dvorani, primetan je umor na licima igrača, ovakav ritam utakmica nije nešto što spada u normalno u evropskim okvirima i evropskim uslovima putovanja, logistike itd...

Pravo je pitanje onda kakav to skauting i pripremu za Makabi mogu da odrade igrači Zvezde zajedno sa stručnim štabom? I kada? I obrnuto.

Vratimo se na parket.

Makabi ulazi u duel posle najlošijeg meča u sezoni, a Zvezdi će sigurno odgovarati to što s druge strane neće videti Alekseja Šveda koji joj je u Beogradu pravio ogromne probleme. Makabi nema takvog igrača.

Mnogo će zavisiti od procenta šuta za tri poena, po Zvezdu će biti od krucijalnog značaja da ne dopusti u ranoj fazi meča domaćinu da se odlepi na neku veću razliku. Najveća pretnja crveno-belima biće Tomas, Kol i Džekson. Ukoliko njih zaustave, mogu da se nadaju dobrom rezultatu.

Statistički, Makabi ima komparativno bolje brojke u praktično svim kolonama osim u ofanzivnom skoku, koji je na strani Zvezde. Bez Antića će biti teško nadoknaditi ovaj aspekt. Videćemo i kako će umorni Ročesti odigrati protiv svog bivšeg kluba. On će uz defanzivce probati da zaustavi pomenutu napadačku trojku Makabija, a pod košem će Matijas Lesor imati priliku da se pokaže u malo boljem svetlu, jer će imati veću minutažu izostankom Antića. Mogao bi i Milko Bjelica da pruži bolju partiju, iako je u poslednje vreme u padu forme.

Biće to nova šansa za dokazivanje, za merenje s najvećima u Evropi, tako da motiva neće nedostajati kod Beograđana, iako je raspored, malo je rečeno, paklen. Treba to izdržati. I uz sve to praviti dobre rezultate.

Očigledno, nije lako.

EVROLIGA, 19. KOLO

Četvrtak:

18.00 (2,05) Himki (13,5) Olimpijakos (1,90)

19.00 (1,50) Žalgiris (14,5) Valensija (2,85)

20.05 (1,45) Makabi Tel Aviv (15,00), Crvena zvezda (3,05)

21.00 (1,30) Barselona (16,00), Bamberg (3,90)

Petak:

18.30 (3,05) Efes (16,00) Fenerbahče (1,35)

20.15 (2,30) Panatinaikos (14,50) CSKA (1,70)

20.30 (1,30) Baskonija (16,00) Milano (3,90)

20.45 (2,85) Unikaha (14,50) Real Madrid (1,50)

TABELA:

(FOTO: Star sport, MN Press)